        Haberler Kültür-Sanat Müzik İş Sanat 2026'yı Demet Sağıroğlu ve Barbaros'un şarkılarıyla karşıladı

        İş Sanat 2026'yı Demet Sağıroğlu ve Barbaros'un şarkılarıyla karşıladı

        İş Sanat yeni yılın gelişini önceki akşam Cuma İş Çıkışı konserinde Demet Sağıroğlu ve Barbaros'un şarkılarıyla kutladı...

        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 21:06 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:06
        İş Sanat 2026'yı şarkılarla karşıladı
        İş Sanat yeni yılın gelişini 26 Aralık’taki Cuma İş Çıkışı konserinde Demet Sağıroğlu ve Barbaros’un şarkılarıyla kutladı. Sahnedeki uyumları ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken ikili, Kibele Çeşmesi Heykeli önündeki konserinde özel bir repertuvarla müzikseverlerin karşısına çıktı. “Arnavut Kaldırımı”, “Hovarda”, “Gözlerinin Hapsindeyim”, “Yaz Yaz Yaz”, “Kara Sevda” ve “Hadi Bakalım” gibi Türk pop müziğine damgasını vuran şarkıları dinleyicilerle birlikte söyleyen sanatçılar birçok yabancı parçayı da başarıyla yorumladı.

        İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde ücretsiz düzenlenen “Cuma İş Çıkışı” konserlerinin gelecek programlarından haberdar olmak için İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

        Heyecanla beklenen yeni yıl konserinin yıldızı Elena Stikhina

        İş Sanat’ın biletleri satışa açıldıktan kısa süre sonra tükenen yeni yıl konserinin solisti, opera dünyasının başarılı sopranolarından Elena Stikhina olacak. 6 Ocak Salı 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda düzenlenecek konserde Stiktina’ya İtalyan şef Carlo Tenanyönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek.

        Operalia ve Competizione dell’Opera gibi prestijli yarışmalardaki başarısıyla opera dünyasının dikkatini çeken Stikhina kısa sürede, New York Metropolitan Opera başta olmak üzere dünyanın saygın opera sahnelerinde sahnelenen önemli eserlerin aranılan ismi oldu. 2024 yılında, İş Bankası’nın 100. Yıl Gala konserinde Placido Domingo ve Murat Karahan birlikte sahneye çıkan Stikhina, kusursuz performansıyla seyircinin yoğun ilgisini ve beğenisini toplamıştı.

        Uludağ'a teleferikle çıkmak isteyenler kuyruk oluşturdu

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yılbaşı öncesi hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Otellerde kalan tatilciler kayak pistlerini doldururken, kara yolu yerine alternatif ulaşımı tercih edenler, teleferik sırasında kuyruk oluşturdu. Türk

        #İş Sanat
        #Demet Sağıroğlu
        #Barbaros
