İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri başladı

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar, seyircisiyle bu sezon ilk kez Kasım ayında buluştu.

11 Kasım Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşen konserde Güneş Tunçkıran (piyano) ve Yağmur Bakar (şan) yer aldı.

25. sezon için 170’ten fazla genç sanatçının değerlendirildiği seçmeler sonucunda belirlenen 20 Parlayan Yıldız sezon boyunca konser verecek. İş Kuleleri Salonu’ndaki ücretsiz konserler için Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

Tunçkıran’ın Chopin’in “Étude Op. 25, No. 11 in A minor” eseriyle başlayıp resitali Rachmaninoff’un “Etude Tableaux Op. 39 No. 1” ve Liszt’in “La Campanella”sı ile devam edip yine Chopin’in “The Scherzo No. 2” eseriyle sona erdi.

Yağmur Bakar, The Wizard of Oz, An American in Paris, Dracula, Footloose ve Kiss Me, Kate gibi 20. yüzyılın önemli Broadway müzikallerinden seçilmiş bir repertuvarla İş Sanat seyircisinin karşısına çıktı.

GEÇMİŞ KONSERLER İŞ SANAT YOUTUBE KANALINDA

Geçtiğimiz sezonlarda İş Kuleleri Salonu’nda sahne alma imkânı bulan Parlayan Yıldızlar’ın konserlerini, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.