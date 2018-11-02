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İş Sanat rengarenk bir sezona merhaba diyor

İş Sanat, yeni sezonda yerli ve yabancı yıldızları izleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor. İş Sanat'ın yeni sezonu Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın açılış konseriyle 8 Kasım’da başlıyor

02.11.2018 - 09:34 | Güncelleme:

İş Sanat’ın yeni sezonu 8 Kasım’da Natalie Murray Beale yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseri ile başlayacak. Parlayan Yıldızlar serisinden tanıdığımız genç sanatçılar Emir Kemancı (viyola) ve Gamze Erengönül (keman) açılış konserinin solistleri olacak.

Daha önce Royal Opera House, Mumbai, Croatian National Theatre Zagreb, Theater Bonn, The Royal College of Music gibi birçok seçkin salonda, orkestra yöneten ve Valery Gergiev, Xian Zhang, Marin Alsop, Daniele Gatti gibi ödüllü ve ünlü solistlere çalışan Natalie Murray Beale’in yönetimindeki konserde M. Glinka, Ruslan ve Ludmilla Uvertürü, Mozart, Viyola ve Keman için Senfoni Konçertant, Dvorak, Senfoni No. 8 seslendirilecek. Konser, 8 Kasım 2018, Perşembe akşamı saat 20.30 sanatseverleri bekliyor.

Emir Kemancı viyola eğitimine 2010’da Göknil Özkök ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı’nda başladı. Sybille Langmaack, Jano Lisboa, Efdal Altun, Burcu Yazıcı gibi isimlerle çalışan Kemancı, ENKA Oda Orkestrası, Camerata Saygun, Fazıl Say Festival Orkestrası, AIMA Festival Orkestrası, CRR Senfoni gibi orkestralarda çalma fırsatı buldu. Kemancı, eğitimine MSGSÜ Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.

 

Müzik eğitimine Veniamin Warshavsky ile başlayıp, babası Zeynur Erengönül ile sürdüren Gamze Erengönül, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı 2012’de birincilikle bitirdi. 2016 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Ulusal Genç Yetenekler Yarışması’nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) eşliğinde solist olma hakkı kazanan sanatçı, halen MSGSÜ’de Sanatta Yeterlik eğitimini sürdürüyor ve Araştırma Görevlisi olarak görev yapıyor.

İŞ SANAT'IN KASIM PROGRAMI İSE ŞÖYLE:

8 Kasım 2018 Perşembe, 20.30

Açılış Konseri: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

Natalie Murray Beale, şef

Emir Kemancı, viyola

Gamze Erengönül, keman

20 Kasım 2018 Salı, 20.30

Basel Oda Orkestrası

Daniel Bard, Konzertmeister

Lucas Debargue, piyano

25 Kasım 2018 Pazar, 15.00

Evvel Zaman Dışından Masallar

Orman Lokantası

Yazan: Yekta Kopan

Yöneten: Serdar Biliş

Anlatıcı: Sevinç Erbulak

26 Kasım 2018 Pazartesi, 20.30

Nâzım Hikmet Şiir Dinletisi

Denize Dönmek İstiyorum!

30 Kasım 2018 Cuma, 20.30

Scottish Ensemble

Gabriela Montero, piyano

 

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