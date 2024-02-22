İş Sanat'ta bahar esintisi

İş Sanat 5 Mart Salı akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı sahnesinde ağırlıyor.

Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50'nci yılında gerçekleşecek konserde ünlü piyanist Rüya Taner solist olarak yer alacak. Orkestra şefi Rengim Gökmen yönetimindeki konserin repertuvarında Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu ile Wolfgang Amadeus Mozart ve Felix Mendelssohn’un eserleri yer alıyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kurulduğu günden bugüne, ülkenin her şehrinde verdiği düzenli konserlerde daimi şefi Ali Hoca’nın yanı sıra Rengim Gökmen, Antonio Pirolli, Josef Suilen, Chloe Van Soeterstede gibi önemli şeflerin yönetiminde, İdil Biret, Gülsin Onay, Fazıl Say gibi ünlü solistlerle konserler verdi. Çoksesli ve evrensel müzik kültürünü, müzik anlayışını ve sevgisini geliştirmeyi amaçlayan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin yanı sıra Kıbrıslı bestecilerin yapıtlarını da seslendirerek, ülkesinin müziğinin yurtiçi ve dışında tanıtımına katkıda bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önde gelen sanatçılarından Rüya Taner, müzik eğitimine babası Yılmaz Taner ile başladı. Ankara Devlet Konservatuvarı’nda piyano öğrenimini Mithat Fenmen ve Tulga Çetiz ile sürdüren Taner, 1983 yılında “Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiştirme Yasası” kapsamında KKTC Devlet Bursu ile Londra’daki Guildhall School of Music and Drama’da Prof. Joan Havill’in öğrencisi oldu. Sanatçı, “Ulusal Mozart Yarışması”, “Oxford” ve “Hatfield” yarışmaları, “Franz Liszt Yorumları”nda birincilik ödüllerinin sahibi olmuş, 1998 “Wigmore Hall”da vermiş olduğu resitaliyle müzik eleştirmenlerinden övgüler almıştır. Rüya Taner 2001 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı “Özel Sanat Danışmanlığı” yanı sıra, “Kuzey Kıbrıs Bellapais Müzik Festivali” Sanat Danışmanlığını da yürütüyor.

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Rengim Gökmen yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Rüya Taner’in romantik dönem eserleriyle süsleyeceği bu özel konseri kaçırmak istemeyenler, 5 Mart Salı akşamını ajandalarına not edebilirler.

Konserin biletleri, Maximum Kart sahiplerine %10 indirimle satılıyor. Öğrenci ve 65 yaş üzeri izleyiciler için 20 TL’den satışa sunulacak bir kontenjanın da ayrıldığı konserin biletleri, tüm Biletix gişelerinden, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletler ise sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilir.

KAYAHAN’IN ŞARKILARINI EMRE ALTUĞ, İPEK AÇAR VE DEMET SAĞIROĞLU SÖYLEYECEK

İş Sanat, Türk pop müziğinin efsane ismi Kayahan'ın unutulmaz şarkılarını Emre Altuğ'un eşsiz yorumuyla "İstanbul Kadar Güzel" konserinde bir araya getiriyor. Müzik dünyasının usta ismi Alper Kömürcü' nün aranjmanlarının yer aldığı özel konserin konukları ise İpek Açar ve Demet Sağıroğlu olacak. Kayahan'ın gönüllere taht kuran şarkılarının, Emre Altuğ'un sesiyle İş Sanat'ta yeniden hayat bulacağı konsere 30 kişilik bir orkestra da eşlik edecek. Konser, 13 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda.

PATARA ANTİK KENTİ’NE DOĞRU MÜZİKLI BİR YOLCULUK: PAT PAT PATARA

İş Sanat’ın müzikli çocuk oyunu Pat Pat Patara küçük tiyatro severleri İş Kuleleri Salonu’na davet ediyor. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Lerzan Pamir'in yönettiği, Patara Antik Kenti’nde geçen oyun, seyircilerine eğlenceli bir macera sunacak. 10 Mart Pazar günü saat 15.00’te İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek oyunun biletleri için acele edin.

"Geçmişin bilgilerini, bulup çıkarır. Eski değerleri, günümüze taşır," bilmecesiyle başlayan oyunda arkeolog Aslı önderliğinde, Efe, Defne ve sınıf arkadaşları, Patara Antik Kenti’nin esrarengiz atmosferinde eşsiz bir yolculuğa çıkar.

Oyuncu kadrosunda Özge Fışkın, Şeyla Halis Çiçekdemir, Baran Güler, Mert Aydın, Derman Çinkılıç, Elif Gizem Aykul, Emrecan Karakum, İrem Kayakököz ve Mehmet Berker Korkmaz yer alıyor. Müziklerini Tolga Çebi'nin yaptığı oyunun dekor tasarımı Merve Yörük, kostüm tasarımı ise Gül Sağer'e ait.

4 yaş ve üzeri izleyiciler için önerilen oyun, tarihin merak ve heyecan dolu sürprizleriyle küçük tiyatro severleri buluşturacak.

MART AYININ PARLAYAN YILDIZLARI AHMET TÜMKAYA VE PELİN ECE ACAR

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri Ahmet Tümkaya (fagot) ve Pelin Ece Acar’ın (piyano) resitalleriyle devam ediyor. Ücretsiz konserler saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda başlıyor. Ücretsiz konserlere katılmak için www.biletix.com’dan rezervasyon yaptırılabilir.

İŞ SANAT’TAN SIRA DIŞI BİR KONSER

Yaratıcılıkta sınır tanımayan, keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman İş Sanat’a özel hazırladığı “Beethoven and More” (Beethoven ve Daha Fazlası) başlıklı özel bir konserle İş Sanat seyircisinin karşısında olacak. Ludwig van Beethoven’ın son eseri 9’uncu Senfoni’nin bestelenişinin 200. yılı vesilesiyle İş Sanat’a özel hazırlanan konserde senfoninin pusulasında Igudesman yeni rotalara yelken açacak. Igudesman’ın yönetimindeki konserde Romanian National Youth Orchestra ve Boğaziçi Caz Korosu’nun yanı sıra Futurelove Sibanda, Senem Demircioğlu ve Cenk Erdoğan yer alıyor. Konser, 16 Nisan Salı saat 20.30’da, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

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Dostluk Anlaşması’nın 100. Yılında Macar Topluluk Anima Musicae Oda Orkestrası İş Sanat’ta

1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesileyle İş Sanat, Franz Lizst Akademisi’nin seçkin müzisyenlerinin kurduğu Anima Musicae Oda Orkestrası ile Macar asıllı ünlü kemancı Gwendolyn Masin’i, 17 Nisan Çarşamba saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda ağırlayacak.

BARABAR İLE HEP BERABER SÖYLEYELİM

İş Sanat, Nisan programında çok özel bir konsere imza atıyor. Taner Ölmez’in solisti olduğu ve basgitarda ünlü aktör Serkan Keskin’in yer aldığı Barabar, 5 Nisan Cuma akşamı 20.30’da “Hep Barabar” konseriyle İş Kuleleri Salonu’nda sahnede olacak. “Feridem”, “Lingo Lingo” gibi sevilen türküleri kendisine özgü bir yorumla seslendiren Barabar, İş Kuleleri Salonu’ndaki konserinde tiyatrocu Demet Evgar’ı da sahnesine konuk edecek. “Barabar”da Taner Ölmez ve Serkan Keskin ile birlikte Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat ve Sibel Altan yer alıyor.

TANGO ATEŞİ İŞ SANAT’TA “FOREVER TANGO” GÖSTERİSİ İLE ALEVLENİYOR

Broadway’de en çok sahne alan tango dans topluluğu “Forever Tango”, 23 Mayıs Perşembe 20.30’da, İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştireceği gösterisiyle İş Sanat seyircisiyle ilk kez buluşacak. Arjantin’in tutkulu müziğini ve dansını ustaca sahneye taşıyan tango topluluğu Forever Tango, 12 dansçı ve 9 müzisyenden oluşuyor.