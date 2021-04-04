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İş Sanat'ta bu ay sanat baharı var

İş Sanat, Nisan ayında da her yaştan, farklı zevklere sahip sanatseverin ilgiyle takip edeceği zengin bir program sunuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İş Sanat Nisan programını renklendiriyor. İş Sanat’ın, İş Bankası Kumbara Fon işbirliğinde çocuklara özel olarak hazırladığı programda Semaver Kumpanya oyuncularının eğlenceli kukla oyunu “Nasrettin Hoca”, Murat Göksu’nun müzikli tiyatrosu “Çocuklar İçin Öylesine Bir Dinleti” ve “Keloğlan” masal tiyatrosuna yer veriliyor.

İş Sanat'ta bu ay sanat baharı var

Pandemi nedeniyle 21. sezonunu çevrim içi sürdüren İş Sanat’ın Camerata Saygun ile başlayacak olan Nisan programı klasik Türk müziğinin genç sesi Yaprak Sayar’ın İş Sanat’a özel hazırladığı bir repertuvarla devam etti.
İşte İş Sanat'ın, Nisan ayında da her yaştan, farklı zevklere sahip sanatseverin ilgiyle takip edeceği zengin bir programı:

Feryal Öney’den Hareketli Türküler

İş Sanat’ın Nisan ayı konukları arasında yer alan Feryal Öney’in konserinin ilk gösterimi 17 Nisan Cumartesi saat 20.30’da yayında olacak. Konserde “Arzu Kızım”, “İp Attım” ve “Bozatlı Hızır”ın da yer aldığı hareketli halk türkülerinden oluşan bir repertuvar, dinleyicinin beğenisine sunulacak.

Dünya Caz Günü’nde bir nefes: Jülide Özçelik

İş Sanat Dünya Caz Günü’nü caz müziğin duru sesi Jülide Özçelik ile kutluyor. Ediz Hafızoğlu, Ercüment Orkut, Cem Tuncer ve Volkan Hürsever ile aynı sahneyi paylaşan Özçelik, kendi şarkılarının yanı sıra caz ile harmanladığı türküleri de söyleyecek. Konser, ilk gösterim tarihi 30 Nisan’dan itibaren yayında olacak.

Anadolu’dan Dünyaya

Flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz, klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk ve kornoda Hüseyin Uçar’ın oluşturduğu Anadolu Nefesli Beşlisi, geleneksel müzik kültürümüzün ezgilerini modern batı enstrümanları ile İş Sanat sahnesinde buluşturuyor. Anadolu’nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan topluluk bu konserde, bu yıl 100. yaşı kutlanan Astor Piazzola’nın “Fugatta” eserinin yanı sıra Jacques Ibert, György Ligeti’nin ve Ferit Tüzün’ün eserlerini de seslendirecek. Konser, ilk gösterim tarihi olan 21 Nisan’dan itibaren yayında olacak.

Milli Reasürans Oda Orkestrası ile Dört Mevsim

Milli Reasürans Oda Orkestrası’nın Nisan konseri orkestra şefi Batuhan Uzgörenyönetiminde gerçekleşecek. Antonio Vivaldi’nin ölümsüz eseri “Dört Mevsim Keman Konçertosu”nun seslendirileceği konserin solisti keman sanatçısı Can Özhan olacak. Konser 9 Nisan Cuma 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesinde yayında olacak.

Sabahattin Ali Hikâyeleri İş Sanat’ta

Müzik ve edebiyatın iç içe geçtiği dinleti serisinde bu ay Sabahattin Ali hikâyeleri yer alacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı dinletide Sabahattin Ali’nin Hanende Melek, Gramofon Avrat, Hasanboğuldu öyküleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek tarafından seslendirilecek. “Gece Kapladı Her Yeri” başlıklı dinleti, ilk gösteriminin yapılacağı 19 Nisan saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

“Semaver ve Kumpanya”yı “Provadan İzle”

“Provadan İzle” Semaver Kumpanya oyuncularının yorumladığı Semaver ve Kumpanya eseri ile devam ediyor. Bir okuma provası düzeninde gerçekleşen, Sait Faik Abasıyanık’ın öykülerinden uyarlanan oyunun yönetmeni Işıl Kasağoğlu. Aralarında Serkan Keskin, Taner Ölmez ve Sezin Bozacı’nın da yer aldığı “Semaver ve Kumpanya” 7 Nisan’da ilk gösterimini gerçekleştirecek.

Gogol ve Shakespeare Okuma Tiyatrosu’nda

Ölümsüz tiyatro oyunlarından bölümlerin seslendirildiği “İş Sanat Okuma Tiyatrosu”yeni eserler ile devam ediyor. 14 Nisan’da Nikolay Gogol’un “Müfettiş”, 28 Nisan’da William Shakespeare’in “Aşkın Emeği Boşuna” oyunları izleyicisi ile buluşacak. Etkinlikler ilk gösterim tarihinden itibaren sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden erişime açık olacak.

Yazarlar kitaplarını okuyor

Usta kalemlerin, kitaplarından okudukları bölümlerle “Yazarının Sesinden” serisi bu ayki konuklarını ağırlıyor. 5 Nisan’da Nilgün Öneş “Ağlamak Yok”, 12 Nisan’da Mehmet Erte “Bakışın Kirlettiği Ayna” ve 26 Nisan’da Sezgin Kaymaz “Kün” adlı eserleriyle izleyicilerin karşısında olacak. Seri, sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.

İş Sanat Masal Tiyatrosu Harikalar Diyarında

Klasik dünya masalları Lerzan Pamirin yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınözve Mert Aydın’ın canlandırmalarıyla her pazar 15.00’te İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda masal severlerle buluşuyor. 4 Nisanda Kral ile Zila, 11 Nisanda Peter Pan 18 Nisanda Alis Harikalar Diyarında, 25 Nisan’da Mutluluk Sihri çocukları yepyeni maceralara davet ediyor. Tüm masallar sezon boyunca İş Sanat’ın YouTube kanalından ve sitesinden seyredilebilir.

İŞ SANAT'TA NİSAN AYI

 

4 Nisan 2021 Pazar saat: 15.30

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Kral ile Zila

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

5 Nisan 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Nilgün Öneş / Ağlamak Yok

 

7 Nisan 2021 Çarşamba saat: 20.30

Provadan İzle

Semaver ve Kumpanya

 

9 Nisan 2021 Cuma saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Batuhan Uzgören şef

Can Özhan keman

 

11 Nisan 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Peter Pan

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

12 Nisan 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Mehmet Erte / Bakışın Kirlettiği Ayna

 

14 Nisan 2021 Çarşamba saat: 20.30

İş Sanat Okuma Tiyatrosu

Nikolay Gogol / Müfettiş

 

17 Nisan 2021 Cumartesi saat: 20.30

Feryal Öney

Ayhan Akkaya - Elektro Kontrbas

Turgay Özkurt – Klarnet, Saksafon

Mehmed Mert Baycan - Perküsyon

Kutay Özcan - Bağlama

Cansun Küçüktürk - Elektro Gitar

 

18 Nisan Pazar 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Alis Harikalar Diyarında

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu


19 Nisan 2021 Pazartesi saat: 20.30

Sabahattin Ali Hikâye Dinletisi

Gece Kapladı Her Yeri

Atilla Birkiye – metni düzenleyen

Serdar Yalçın – müzik yönetmeni

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek – seslendirenler

 

21 Nisan 2021 Çarşamba saat: 20.30

Anadolu Nefesli Beşlisi

Cem Önertürk – Flüt

Ufuk Soygürbüz – Obua

Kıvanç Fındıklı – Klarnet

Ozan Evruk – Fagot

Hüseyin Uçar – Korno

 

23 Nisan 2021 Cuma Saat : 11.00, 13.00, 15.00

Semaver Kumpanya - Nasrettin Hoca

Murat Göksu - Çocuklar için Öylesine Bir Dinleti

İş Sanat Masal Tiyatrosu - Keloğlan

 

25 Nisan 2021 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu / Mutluluk Sihri

Lerzan Pamir – yönetmen

Aslı Tandoğan – oyuncu

Anıl Altınöz – oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

 

26 Nisan 2021 Pazartesi saat: 20.30

Yazarının Sesinden

Sezgin Kaymaz / Kün

 

28 Nisan 2021 Çarşamba saat: 20.30

İş Sanat Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare / Aşkın Emeği Boşuna

 

30 Nisan 2021 Cuma saat: 20.30

Jülide Özçelik / Dünya Caz Günü konseri

Cem Tuncer – Gitar

Ercüment Orkut – Piyano

Volkan Hürsever - Kontrbas

Ediz Hafızoğlu - Davul

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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