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İş Sanat'ta Frank Sinatra şarkıları yankılandı

Ünlü şarkıcı Frank Sinatra'nın şarkılarının seslendirdiği Londra prodüksiyonu 'Simply Sinatra' konserini İş Sanat'ta seyirci ile buluştu.

İş Sanat'ta Frank Sinatra şarkıları yankılandı

İş Sanat, Londra prodüksiyonu “Simply Sinatra” konserini seyirci ile buluşturdu. Orkestra şefliğini Matt Roberts’ın üstlendiği konserin solistleri Stephen Triffitt ve Katie Birtill’e, London Concert Orchestra ve dansçılar Leila Stewart ve James Wilson eşlik etti.

Müzik ve dansın bir araya geldiği konserde Frank Sinatra’nın Come Fly With Me, Moon River, My Way gibi unutulmaz şarkıları seslendirildi.

Avrupa’nın önemli kültür sanat merkezlerinden Barbican Center’ın sezon programında yer alan konser büyük beğeni toplarken, seyirciler sanatçılar, orkestra ve dansçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

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