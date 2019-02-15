İş Sanat'tan 'Orman Lokantası'

İş Sanat'ın geleceğin sanatseverleri çocuklar için hazırladığı müzikli masal serisi 'Evvel Zaman Dışından Masallar'ın ilk oyunu 'Orman Lokantası', 17 Şubat'ta sahnelenecek. Yekta Kopan'ın kaleme aldığı, Serdar Biliş'in yönetmenliğini üstlendiği ve Sevinç Erbulak'ın anlatıcılığı ile renklenecek Orman Lokantası, çocuklara eğlenceli bir gün yaşatacak. 'Orman Lokantası' oyununun müziklerini Çiğdem Erken, kostümlerini Tomris Kuzu, koreografisini Tuğçe Tuna, sahne ve dekor tasarımını ise Cem Yılmazer yaptı.