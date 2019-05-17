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İş Sanat'tan sezona neşeli veda

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İş Sanat Konser Salonu, dopdolu geçen sezonunu renkli bir performans ile tamamladı. Meksika’nın en dikkat çeken topluluklarından Meksika Dans Topluluğu Calpulli, sanatseverlere görsel bir şölen yaşattı. Meksika’nın kültürel mirasını temsil eden neşeli, tutkulu, melankolik, mizahi ve ilham verici hikâyeleri sahneye taşıyan topluluğun gösterisi izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü

İş Sanat

Meksika’nın en dikkat çeken topluluklarından Meksika Dans Topluluğu Calpulli, Meksika kültürünün güzelliğini gözler önüne seren Boda Mexicana (Meksika Düğünü) isimli gösterilerini uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir atmosferde izleyicilerle paylaşırken, İş Sanat’ın 19. sezonunda görkemli bir kapanışa imza attı.

RENGARENK BİR SEZON DAHA GERİDE KALDI

Her yıl olduğu gibi bu yıl da caz, klasik ve dünya müziğinin yıldız isimlerinin yanı sıra şiir dinletileri, çocuk oyunları, Parlayan Yıldızlar serisi ve yerli projelerle 7’den 77’ye her yaştan izleyiciye hitap eden İş Sanat, alanında en iyi isimleri 19. sezonunda sahnesinde ağırladı.

Geçtiğimiz Kasım ayında açılışı yapılan İş Sanat’ın 19. sezonu, opera, klasik ve çağdaş müzik üzerinde uzmanlaşan Avusturalyalı orkestra şefi Natalie Murray Beale yönetiminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sahne alan genç sanatçılar Emir Kemancı (viyola) ve Gamze Erengönül (keman) ile açıldı.

Sezon boyunca, mezzosoprano Magdalena Kožená, dünyaca ünlü bas bariton Shenyang, barok müziğin temsilcilerinden L'Arpeggiata, dünyanın en saygın piyanistlerinden Garrick Ohlsson, The Tiger Lillies, Cirque du Soleil’in baş solisti Francesca Gagnon ve Rene Dupere izleyiciler ile buluştu. Cem Adrian, Emre Altuğ ve Kolektif İstanbul gibi isimlerin İş Sanat için hazırladığı özel projeler de sezon boyunca yankı uyandıran konserler olarak göze çarpıyor.

Orman Lokantası ve Kırmızı Başlıklı Kız Uzayda isimli çocuk oyunları ile minik izleyiciler eğlenceli vakit geçirirken, artık gelenekselleşen şiir ve hikâye dinletileri sanatseverlerin beğenisini topladı.

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla Millî Reasürans’ta gerçekleştirdiği Parlayan Yıldızlar serisinde ise yıl boyunca 12 genç müzisyen sahne deneyimi yaşadı.

Kültür sanat hayatının en prestijli etkinliklerini yıl boyunca takipçileriyle buluşturan İş Sanat, coşkuyla geçen 19. sezonu sonrasında yeni sezonda da güçlü isimler ve projelerle sahnesini doldurmaya devam edecek.

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