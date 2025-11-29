İş Sanat türkülerle Anadolu ve Rumeli'ye yolculuk

İş Sanat’ın 26. sezonu, müziğin farklı renklerini buluşturan özel yerli projeleri müzikseverlerin beğenisine sunuyor. 28 Kasım Cuma akşamı Türk Halk Müziği’nin duayen ismi Canan Başkaya’nın etkileyici sesi ve tiyatro sanatçısı Çağıl Taşbaşı’nın sıcak anlatımıyla nostaljinin ve müziğin buluştuğu “Radyo Günleri” konseri düzenlendi.

Albümlerinde yer alan ve dinleyicilerin gönlünde taht kuran eserlerden özenle seçilen bir repertuvarı paylaşan Başkaya, türkülerle sanatseverleri Kayseri’den Tokat’a, Harput’tan Kırklareli’ne keyifli bir yolculuğa çıkardı. “Ah Yalan Dünya”, “Ayrılık Hasreti”, “Bir Ay Doğar İlk Akşamdan” ve “Kimse Bana Yaran Olmaz” gibi türküleri seslendiren Başkaya’ya dinleyiciler de eşlik etti.

İş Sanat’ın konser programı 11 Aralık Perşembe akşamı Cem Adrian konseriyle devam edecek. 16 Aralık Salı akşamı Attilâ İlhan’ın eserlerinin seslendirileceği “Ben Sana Mecburum Bilemezsin” başlıklı şiir dinletisi düzenlenecek. 18 Aralık Perşembe ise fadoyu dünyaya taşıyan yenilikçi yorumuyla Portekiz’in dokunaklı sesi Ana Moura İş Kuleleri Salonu’nda konser verecek.