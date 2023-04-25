Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Girişimcilik
ABONE OL

'İş'ten emtia ticaretine özel platform

İş Bankası, emtia ticaretine özel olarak konumlandırdığı dijital platformu Proemtia'yı hayata geçirdi. İlk olarak demir çelik sektörü ürünleri için kullanıma açılan platform, önümüzdeki dönemde yeni sektörlere de açılacak

'İş'ten emtia ticaretine özel platform

Türkiye İş Bankası, endüstriyel ürünlerin ticaretine aracılık etmek amacıyla dijital pazaryeri platformu Proemtia’yı hayata geçirdi. Proemtia, öncelikli olarak demir çelik sektörü ürünleri için kullanıma açıldı.

Yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, platform ile geleneksel iş yapış şekillerinin önemini koruduğu endüstriyel emtia ticaretinin gelişimine ve dijitalleşmesine katkı sunmayı ve bu gelişimde önemli bir referans noktası olmayı hedefliyor.

İlk etapta yassı ürünler, uzun ürünler, kutu profilleri, borular ve paslanmaz ürünler olmak üzere 5 ana kategori altında 35 alt kategoride 80 ürünün yer aldığı platform, demir çelik sektörünün ardından ülke ekonomisi içinde önemli yere sahip olan ve dijitalleşme ihtiyacı bulunan diğer endüstriyel ürünleri de kapsayacak şekilde faaliyet alanını ve hacmini genişletecek.

Verilen bilgiye göre, Proemtia alıcılar açısından sadece belli kriterleri taşıyan onaylı satıcılar üzerinden birinci kalite ürünlere hızlı erişim, rekabetçi ve şeffaf fiyatlar, vadeli ödeme imkânı, lokasyona göre arama ve anında lojistik teklifi alma gibi imkânlar sunuyor.

Satıcılara da ürünlerini ve fiyatlarını hızlı bir biçimde sisteme yükleme ve güncelleme, yeni ve hızlı bir satış kanalı sayesinde yeni müşterilere ve bölgelere erişim, ürün yelpazesini genişletme ve vadeli satış gibi avantajlar sağlanıyor.

'DEMİR-ÇELİK KRİTİK HALE GELDİ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Burak Seyrek, Proemtia’nın tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, ilk olarak ticaretine aracılık ettikleri demir çelik sektörünün Türkiye açısından stratejik ve kritik bir sektör olduğunu vurguladı.

Seyrek, "Depremlerde ağır hasar gören yaklaşık 10 ilimizin yeniden inşa edilmesi gerekecek. Dolayısıyla demir çelik sektörü, ülkemiz açısından depremlerden sonra daha da kritik hale geldi. Bölgenin inşası sırasında kısa zamanda çok ciddi bir demir çelik ihtiyacı olacak. Böyle felaketlerle hiçbir zaman karşılaşmamayı temenni ediyoruz ama deprem gibi bir felaketle karşılaştığımızda reel sektörün, milli sanayimizin ne kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha anladık" dedi.

Seyrek, "30 satıcının 100 bin tonluk malı platformda şuan satışa hazır halde. Borusan Lojistik ile işbirliği yaptık, satılan ürünlerin alıcıya ulaştırılması noktasında Borusan Lojistik çözüm sunacak" bilgilerini paylaştı.

Burak Seyrek, Proemtia ile ilk etapta demir çelik sektöründe teknolojiye dayalı katma değeri yüksek kaliteli üretim yapılmasına, ihracatın artmasına ve pazarın çeşitlenmesine, sektörün sürdürülebilirliği konusunda gerekli adımların atılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını, ayrıca sektörün dijitalleşmenin ve Endüstri 4.0’ın gereklerine uymasını sağlayacak yatırımlarında bir katalizör rolü üstlenmesini arzu ettiklerini vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İTÜ Çekirdek girişimlerinden depreme özel proje
GİRİŞİMCİLİK İTÜ Çekirdek'ten depreme özel proje
Enerjisa Enerji’den girişimlere 4.2 milyon TL destek
GİRİŞİMCİLİK Enerjisa Enerji’den girişimlere 4.2 milyon TL destek
Sabancı'dan Singapurlu girişime 800 bin dolar yatırım
GİRİŞİMCİLİK Sabancı'dan Singapurlu girişime yatırım
Sağlık turizmi pazaryeri New Me’ye 500 bin dolar yatırım
GİRİŞİMCİLİK Sağlık turizmi pazaryerine 500 bin dolar yatırım
GEN Türkiye’den deprem bölgesi için stratejik eylem planı
GİRİŞİMCİLİK GEN Türkiye Afet Dijital Platformu kuracak
Sabancı'dan 8 girişime 20 milyon TL ilave yatırım kararı
GİRİŞİMCİLİK Sabancı'dan 8 girişime 20 milyon TL yatırım
Saybeni'ye 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım
GİRİŞİMCİLİK Saybeni'ye Keiretsu yatırımı
Ollang'a 1.5 milyon dolar tohum yatırımı
GİRİŞİMCİLİK Ollang'a 1.5 milyon dolar tohum yatırımı
FRWRD yeni dönemde KOBİ'lere odaklanacak
GİRİŞİMCİLİK FRWRD KOBİ'lere odaklanacak
Hubbox'a 7 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım
GİRİŞİMCİLİK Keiretsu'dan Hubbox'a yatırım

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.