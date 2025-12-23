Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam İş ve uğraşı terapisi terapisi nedir? İş ve uğraşı terapisi terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        İş ve uğraşı terapisi terapisi nedir? İş ve uğraşı terapisi terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

        Modern dünyada birçok kişinin faydalandığı terapi türleri vardır. Bunlardan biri de iş ve uğraşı terapisidir. Söz konusu terapi yaklaşımı, kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını artırmayı hedefler. Aynı zamanda fiziksel, zihinsel ve sosyal becerileri destekleyen profesyonel bir terapi alanıdır. Peki iş ve uğraşı terapisi nedir ve faydaları nelerdir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar…

        Giriş: 23.12.2025 - 13:46 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:46
        İş ve uğraşı terapisi terapisi nedir?
        Günlük yaşamda yapılan basit aktiviteler; giyinmek, yemek hazırlamak, çalışmak ya da sosyal hayata katılmak, bireyin bağımsızlığı ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Ancak hastalık, kaza, gelişimsel farklılıklar ya da yaşlanma gibi durumlar bu becerileri sınırlayabilir. Bu noktada devreye iş ve uğraşı terapisi girer. Peki iş ve uğraşı terapisi nasıl yapılır?

        Kişinin günlük yaşamda daha aktif, bağımsız ve işlevsel olmasını destekleyen bir terapi yaklaşımı olan iş ve uğraşı terapisi birçok faydaya sahiptir. Yetişkinlerin yanı sıra küçük yaş grubuna da uygulanır. İş ve uğraşı terapisi, çeşitli faydalara sahip olsa da temel olarak kişinin yaşamla kurduğu bağı güçlendirmeyi amaçlar. Peki iş ve uğraşı terapisi neden yapılır? Detaylar yazının devamında…

        İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSİ NEDİR?

        İş ve uğraşı terapisi nedir? Kişinin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız şekilde sürdürebilmesini hedefleyen, bilimsel temellere dayalı bir sağlık hizmetidir. Buradaki “iş” kavramı, mesleki faaliyetlerden çok bireyin yaşamındaki anlamlı tüm aktiviteleri kapsar. İş ve uğraşı terapisinin temel özellikleri aşağıda verilmiştir;

        • Günlük yaşam aktivitelerine katılımı artırmayı hedeflemesi
        • Bireyi fiziksel, zihinsel ve duygusal yönleriyle bir bütün olarak ele alması
        • Kişiye özel terapi planlarıyla ilerlemesi
        • Yaşam kalitesini ve bağımsızlığı desteklemesi
        • Rehabilitasyon ve gelişim odaklı bir yaklaşım sunması

        Sözü geçen terapi şu kişilere uygulanabilir;

        • Çocuklar
        • Yetişkinler
        • Yaşlı bireyler
        • Özel gereksinimi olan kişiler

        İş ve uğraşı terapisi ile birlikte bu kişiler normal yaşamlarına dönme fırsatı bulur. Bu da fiziksel ve zihinsel iyilik hallerine katkıda bulunabilir.

        İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

        Peki iş ve uğraşı terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi yaklaşımı, alanında eğitim almış iş ve uğraşı terapistleri tarafından yürütülür. İlgili süreç, terapiyi alan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır ve aşamalı şekilde ilerler. Terapi sürecinde genellikle şu adımlar uygulanır;

        • Kişinin günlük yaşam becerilerinin değerlendirilmesi
        • Fiziksel, bilişsel ve duyusal ihtiyaçların belirlenmesi
        • Kişiye özel hedeflerin oluşturulması
        • Günlük yaşam aktivitelerine yönelik uygulamalı çalışmalar yapılması
        • Çevresel düzenlemeler ve yardımcı ekipman önerilerinin sunulması
        • Gelişimin düzenli olarak takip edilmesi

        Uygulamalar sırasında terapiyi alan kişinin yaşına ve ihtiyaçlarına göre farklı etkinlikler kullanılabilir. Burada amaç, kişinin yapabildiği alanları güçlendirmek ve zorlandığı alanlarda destek sağlamaktır.

        İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSİ FAYDALARI

        İş ve uğraşı terapisi faydaları genel anlamda kişinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok yönlü faydalar sunar. Terapi süreci, yaygın şekilde kişinin günlük hayatta daha aktif ve bağımsız olmasına katkı sağlar. İlgili terapinin öne çıkan faydaları şöyledir;

        • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın artması
        • El-göz koordinasyonu ve motor becerilerin gelişmesi
        • Dikkat, planlama ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi
        • Sosyal becerilerin ve özgüvenin güçlenmesi
        • Fiziksel ve zihinsel dayanıklılığın artması
        • Yaşamdan alınan tatmin duygusunun yükselmesi

        Burada bahsi geçen faydalar, kişinin hem bireysel hem de sosyal yaşamına olumlu şekilde yansır. Tam da bu nedenle sadece uzman kişiler tarafından alınmalıdır.

        İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSİ NEDEN YAPILIR?

        Peki iş ve uğraşı terapisi neden yapılır? Söz konusu terapi yaklaşımı, kişinin günlük yaşamda karşılaştığı işlevsel zorlukları azaltmak amacıyla uygulanır. Farklı yaş grupları ve ihtiyaçlar için tercih edilebilir. Bu terapinin yapılma nedenleri arasında şunlar sayılabilir;

        • Gelişimsel farklılıklar ve öğrenme güçlükleri
        • Nörolojik hastalıklar veya fiziksel yaralanmalar
        • Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık kaybı
        • Duyusal hassasiyetler ve dikkat sorunları
        • Yaşlanmaya bağlı fonksiyonel gerilemeler

        İş ve uğraşı terapisi düzenli olarak uygulandığında son derece faydalıdır. Bu çalışmalar sayesinde kişi, yaşamını daha bağımsız ve anlamlı şekilde sürdürebilir. Böylece uzun vadede bireyin ruhsal ve fiziksel iyilik hali desteklenmiş olur.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
