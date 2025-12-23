İş ve uğraşı terapisi terapisi nedir? İş ve uğraşı terapisi terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Günlük yaşamda yapılan basit aktiviteler; giyinmek, yemek hazırlamak, çalışmak ya da sosyal hayata katılmak, bireyin bağımsızlığı ve yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Ancak hastalık, kaza, gelişimsel farklılıklar ya da yaşlanma gibi durumlar bu becerileri sınırlayabilir. Bu noktada devreye iş ve uğraşı terapisi girer. Peki iş ve uğraşı terapisi nasıl yapılır?

Kişinin günlük yaşamda daha aktif, bağımsız ve işlevsel olmasını destekleyen bir terapi yaklaşımı olan iş ve uğraşı terapisi birçok faydaya sahiptir. Yetişkinlerin yanı sıra küçük yaş grubuna da uygulanır. İş ve uğraşı terapisi, çeşitli faydalara sahip olsa da temel olarak kişinin yaşamla kurduğu bağı güçlendirmeyi amaçlar. Peki iş ve uğraşı terapisi neden yapılır? Detaylar yazının devamında…

İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSİ NEDİR?

İş ve uğraşı terapisi nedir? Kişinin günlük yaşam aktivitelerini bağımsız şekilde sürdürebilmesini hedefleyen, bilimsel temellere dayalı bir sağlık hizmetidir. Buradaki “iş” kavramı, mesleki faaliyetlerden çok bireyin yaşamındaki anlamlı tüm aktiviteleri kapsar. İş ve uğraşı terapisinin temel özellikleri aşağıda verilmiştir;

Günlük yaşam aktivitelerine katılımı artırmayı hedeflemesi

Bireyi fiziksel, zihinsel ve duygusal yönleriyle bir bütün olarak ele alması

Kişiye özel terapi planlarıyla ilerlemesi

Yaşam kalitesini ve bağımsızlığı desteklemesi

Rehabilitasyon ve gelişim odaklı bir yaklaşım sunması Sözü geçen terapi şu kişilere uygulanabilir; Çocuklar

Yetişkinler

Yaşlı bireyler

Özel gereksinimi olan kişiler İş ve uğraşı terapisi ile birlikte bu kişiler normal yaşamlarına dönme fırsatı bulur. Bu da fiziksel ve zihinsel iyilik hallerine katkıda bulunabilir. İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSİ NASIL YAPILIR? Peki iş ve uğraşı terapisi nasıl yapılır? Söz konusu terapi yaklaşımı, alanında eğitim almış iş ve uğraşı terapistleri tarafından yürütülür. İlgili süreç, terapiyi alan kişinin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır ve aşamalı şekilde ilerler. Terapi sürecinde genellikle şu adımlar uygulanır; Kişinin günlük yaşam becerilerinin değerlendirilmesi

Fiziksel, bilişsel ve duyusal ihtiyaçların belirlenmesi

Kişiye özel hedeflerin oluşturulması

Günlük yaşam aktivitelerine yönelik uygulamalı çalışmalar yapılması

Çevresel düzenlemeler ve yardımcı ekipman önerilerinin sunulması

Gelişimin düzenli olarak takip edilmesi Uygulamalar sırasında terapiyi alan kişinin yaşına ve ihtiyaçlarına göre farklı etkinlikler kullanılabilir. Burada amaç, kişinin yapabildiği alanları güçlendirmek ve zorlandığı alanlarda destek sağlamaktır. İŞ ve UĞRAŞI TERAPİSİ FAYDALARI İş ve uğraşı terapisi faydaları genel anlamda kişinin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çok yönlü faydalar sunar. Terapi süreci, yaygın şekilde kişinin günlük hayatta daha aktif ve bağımsız olmasına katkı sağlar. İlgili terapinin öne çıkan faydaları şöyledir;