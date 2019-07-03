İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, küresel bir ticaret savaşı ve anlaşmasız bir Brexit´in kesin olmadığını, ancak artan olasılıklar olduğunu söyledi. Carney, bu iki olasılığın gerçekleşmesi durumunda Birleşik Krallık´ın gayri safi yurt içi hasılasını azaltacağını belirtti.