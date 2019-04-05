Bursa'nın İnegöl İlçesi Turgutalp Mahallesi'nde, edinilen bilgileye göre, tamirci dükkanına gelen İbrahim B., işyeri sahibi Hasan C. ile tartıştı. Tartışmanın ardından İbrahim B. aracındaki av tüfeğini alarak iş yerine ateş açtı. Hasan C. ile yanındaki arkadaşları Yaşar Y. (28),Oğuz N. (27) ve Yusuf N. (30),İbrahim B.'nin elinden tüfeği alıp, dövmeye başladı. İş yerinin içinde başlayan kavga, sokağa taşındı. Sokakta yaşananlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

ATEŞ AÇAN TEDAVİ ALTINA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, yaralanan İbrahim B.'yi ekip aracıyla özel bir hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından İbrahim B. ve kendisini döven 4 kişi, İnegöl Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. İfadeleri alınan taraflar, karşılıklı şikâyetçi oldu.