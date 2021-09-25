İş yoğunluğunu azaltmak için uygulamaya alınan konsept nüfus müdürlüklerinin sayısı artıyor

AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hizmete sunulan "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi ile nüfus müdürlüklerinin fiziki ve teknik kapasitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede nüfus müdürlüklerinin yeniden tasarlandığı ifade edilen açıklamada, sağlanan teknoloji desteği ile hizmet sürelerinin kısaldığı, yoğunluğun azaldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, günde ortalama 250 bin vatandaşa hizmet sunan, hayatın her anında önemli rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları yükseltilerek çağın gereklerine uygun yeni konseptine kavuşturulduğu aktarıldı.

Daha ilerici, daha çağdaş, sürdürülebilirliğe hizmet eden, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında sunulan "vatandaş odaklı hizmet" anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışının çok gerilerde kaldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konsept Nüfus Müdürlüğü projesi ile hizmet birimlerinin standartlaşması, yüksek teknolojik altyapıyla hizmet verilmesi ve özgün bir kurumsal kimlik kazanılması sağlandı. Çalışma alanının içerisinde konumlandırılan danışma alanı sayesinde vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmadan doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilmeleri sağlanırken işlem süreleri de kısaldı.

Nüfus müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak, vatandaş refahını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi. Konsept nüfus müdürlüğü çalışması tamamlanan 478 hizmet birimi ile 44 milyon 115 bin 369 vatandaşımız (Türkiye nüfusunun yüzde 53,05'i) modern ve konforlu konsept nüfus müdürlüklerinden hizmet alabilecek. 232 hizmet biriminde ise konsept çalışmaları devam etmektedir."