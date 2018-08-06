İş adamı Kemal Ulusoy hakkında yeğeni Ahsen Özarslan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla hapis istemiyle dava açıldı.



Enis Yıldırım'ın haberine göre Kemal Ulusoy'un, kardeşi Hülya Ulusoy'un kızı Ahsen Özarslan'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Kemal Ulusoy, hakkındaki suçlamaları reddederek, sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını söyledi. Taraflar uzlaşmayı kabul etmeyince soruşturmayı yürüten savcı, Kemal Ulusoy hakkında hakaret suçundan hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. İddianamede Kemal Ulusoy hakkında 3 ay 10 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi.

YEĞENE BİR AYLIK KORUMA

Trabzon Ulusoy ve KC Ulusoy Trabzon adlı iki facebook hesabı üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen Kemal Ulusoy hakkında 1 ay süreyle Ahsen Özarslan'a yönelik şiddet, tehdit, aşağılama, küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmama kararı verildi. Kemal Ulusoy daha önce de babası Ali Osman Ulusoy'a ait otobüs garajının basılmasıyla gündeme gelmişti.

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