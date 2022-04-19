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İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

Fenerbahçe "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi, İsak Vural tarihe geçti

  • 01
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Fenerbahçe Futbol Takımı, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yendi.
  • 02
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Ülker Stadı'nda "Barış için futbol" temasıyla oynanan karşılaşmadan önce İstiklal Marşı ile Ukrayna'nın milli marşı okundu. Ayrıca Ukrayna'daki savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
  • 03
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin'e müsabakanın anısına plaket takdim etti.

     
  • 04
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Sarı-lacivertli takım karşılaşmaya Osman Ertuğrul Çetin, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Burak Kapacak, Arda Güler, Enner Valencia ve Mergim Berisha 11'iyle çıktı.
  • 05
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Shakhtar Donetsk'in ilk 11'inde ise Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Konoplia, Stepanenko, Siheev, Mudryk, Bondarenko, Topalov ve Solomon yer aldı.
  • 06
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Karşılaşmada Fenerbahçe'nin tek golünü 26. dakikada Enner Valencia kaydetti.
  • 07
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Fenerbahçe'de genç oyuncular Çağtay Kurukalıp, Ruhan Arda Aksoy, İsak Vural, Yusuf Kocatürk ve Ali Arda Bulut maçın ikinci yarısında görev yaptı.
  • 08
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izledi.
  • 09
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    SZALAI SAKATLANDI

    Fenerbahçe'de sakatlık geçiren Macar stoper Attila Szalai, maça devam edemedi.
  • 10
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Szalai, karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlık yaşayarak yerde kaldı. Sedyeyle saha dışına taşınan Attila Szalai'nin yerine Çağtay Kurukalıp oyuna dahil oldu.
  • 11
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    İSAK VURAL İLK KEZ FORMA GİYDİ

    Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki futbolcusu İsak Vural, ilk kez A takım forması giydi.
  • 12
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    İsak, karşılaşmanın 75. dakikasında Arda Güler'in yerine oyuna dahil oldu. Sarı-lacivertli ekipte 2021'de Arda Güler, 2020'de Ömer Faruk Beyaz ve 2012'de Recep Niyaz 16 yaşında sahaya çıkmıştı.
  • 13
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

    Öte yandan, müsabaka sonrası iki takımın futbolcuları birlikte tribünleri gezip, taraftarları selamladı.
  • 14
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi
  • 15
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi
  • 16
    İsak Vural tarihe geçti, Fenerbahçe, Shakhtar'ı yendi

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