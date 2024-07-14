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        Haberler Gündem Güncel İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı

        Ankara'da işçileri taşıyan otobüs ile minibüs çarpıştı. Otobüsün devrilmesi sonucu 3 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 22:08 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:08
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        İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 16 yaralı
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        Ankara'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada, 3 yaşında yabancı uyruklu erkek çocuğu hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.15 sıralarında Sincan-Temelli yolunda meydana geldi. Temelli istikametinde seyir halinde olan Nurullah Fidan idaresindeki ı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan otobüs, Halid Al Mohammed (40) idaresindeki yabancı uyruklu işçileri taşıyan minibüs ile çarpıştı.

        OTOBÜS DEVRİLDİ

        Çarpışmanın etkisiyle tarım işçilerini taşıyan otobüs yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde minibüs şoförü Halid Al Mohammed'in oğlu 3 yaşındaki erkek çocuğunun hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan 16 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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