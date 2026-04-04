İşçileri taşıyan minibüs takla attı: 1 ölü, 12 yaralı
Bursa'nın İznik ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün takla attığı kazada, aracın altında kalan Melik Bingöl (52) hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza, saat 05.00 sıralarında İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İznik’te faaliyet gösteren bir işletmede çalışan işçileri taşıyan Sedat Akkoyun (55) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu savrularak takla atıp, yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde, aracın altında kalan işçi Melik Bingöl’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.