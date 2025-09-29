İSEDAK Merkez Bankaları Forumu'na İstanbul'da rekor ilgi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altında faaliyet gösteren Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) koordinasyonunda düzenlenen Merkez Bankaları Forumu, bu yılki toplantısında yüksek bir katılıma sahne oluyor.

Ev sahibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Forum kapsamında mevkidaşlarıyla bir dizi ikili görüşme gerçekleştiriyor.

Geniş gündemi ve zengin içeriğiyle dikkat çeken Forum, üye ülkelerin finansal liderlerini buluşturarak küresel ekonominin nabzını tutuyor. İİT üye ülkelerinde enflasyon dinamikleri ve ödeme sistemleri de forumun konuları arasında.

Bu yılki Foruma, 34 üye ülke merkez bankası ve 7 uluslararası kurum ve kuruluştan 130'a yakın temsilci iştirak ediyor. Toplantıda Katar Merkez Bankası Başkanı Al-Thani, Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Kazimov ve Kazakistan Merkez Bannası Başkanı Suleimenov'un da aralarında bulunduğu 13 merkez bankası başkanı ile 14 merkez bankası başkan yardımcısı da yer alıyor.

Ayrıca, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü eski Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve İslami Finansal Hizmetler Kurulu (IFSB) Genel Sekreteri Ghiath Shabsigh gibi önemli isimler de Forum'un katılımcıları arasında bulunuyor.