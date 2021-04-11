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Geçtiğimiz gün mekanik testlere başlayan İran, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla nükleer tesiste 10 kat daha fazla uranyum üretimi için IR6 santrifüj zincirini devreye sokulmuştu.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran devlet medyasında yaptığı açıklamada, Natanz Nükleer Tesisin’de kaza meydana geldiğini açıkladı. Kazada herhangi bir hava kirliliği ve yaralanma olmadığını belirtti.

Elektrik dağıtımındaki kazanın neden gerçekleştiği henüz bilinmiyor kazaya ilişkin incelemelerin yetkililer tarafından devam ettiği bildirildi.

İran’ın İsfahan kentinde Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020 tarihinde yangın olmuş sorumlusunun İsrail olduğuna ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

KOEP ORTAK KAPSAMLI EYLEM PLANI

İran 2015 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da imzaladığı nükleer anlaşmasına uyum kapsamında, bu hafta içinde İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya’nın da katıldığı görüşmelere katılmıştı.

Ortak Kapsamlı Eylem Planı(KOEP) olarak da bilinen İran nükleer anlaşması için tekrar canlanan görüşmeler kapsamında İran, ABD ile ayrı görüşerek, ‘‘Barışçıl olmayan nükleer faaliyetlerin peşinde değiliz’’ açıklaması yapmıştı. İran'ın nükleer faaliyetleri ihtilaflı bir konuyken, Hasan Ruhani, anlaşmanın taraf ülkelerince tam uyulması gereği çağrısı yapmıştı.

Program sayesinde taraflar karşılıklı olarak ulusal güvenlik risklerini azaltmaya çalışıyor.