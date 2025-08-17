İşgal öncesi: Filistinliler güneye taşınacak

İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Gazze Şeridi’ni tamamen yeniden işgal etme planı çerçevesinde, Gazze kentinde yaşayan Filistinlileri güneye taşımaya hazırlandığını açıkladı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı açıklamada, yarından itibaren evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini öne sürdü.

Adraee, "Siyasi makamlarla gelen talimatlar doğrultusunda, İsrail ordusunun sivilleri güvenlikleri için çatışma bölgelerinden Gazze Şeridi'nin güneyine taşıma hazırlıkları kapsamında, Gazze sakinlerine çadır ve barınak ekipmanı sağlanması yarın itibarıyla yenilenecek." dedi.

Avichay Adraee, söz konusu ekipmanların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağını iddia ederken, BM ve ilgili kuruluşlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in, Gazze kentinden güneye süreceği Filistinlilere çadır temin edilmesine izin vereceğini duyurarak, 22 aydır Gazze Şeridi'nde işlediği "zorla göç ettirme" suçunu aklamaya çalıştığı belirtildi.

Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneye sürülecek Filistinlilere Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden çadır temin edilmesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sevabite, "Çadır teminine izin vermekten bahseden İsrail ordusu, Gazze'de evleri ve alt yapıyı sistematik bir şekilde yıkan, halkın, yaşadığı yerlere dönmesine engel olan ve uyguladığı ablukayla insanları gıda, ilaç ve sudan mahrum bırakan ordunun ta kendisidir." dedi.

İsrail'in çadır teminine izin vererek Gazze'de sivillere yönelik sürdürdüğü soykırımın başından bu yana işlediği kitlesel zorla göç ettirme suçunu aklamaya çalıştığını kaydeden Sevabite, İsrail ordusunun bu çadırlara tahsis etmeyi planladığı alanın yeni bir "kanlı tuzağa" dönüşebileceği uyarısı yaptı.

Sevabite, İsrail ordusunun daha önce Han Yunus ile Refah'ın batısında kalan Mevasi bölgesine 1,5 milyondan fazla insanı sürdüğünü ve güvenli olduğunu iddia ettiği bu bölgeyi en az 72 kere bombaladığını hatırlattı.

Sivillerin zorla yerlerinden edilmesinin, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi ve Roma Statüsü uyarınca bir savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiğini dile getirdi.