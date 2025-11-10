Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle Bulaşıkçılar ENKA Oditoryumu’nda

        Işıl Kasapoğlu’nun rejisiyle Bulaşıkçılar ENKA Oditoryumu’nda

        ENKA Sanat'ın, ülkemizin tiyatro sahnelerinden nitelikli bir seçkiyi izleyiciyle buluşturduğu yeni sezonunda, 18 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda "Bulaşıkçılar" isimli oyun sahnelenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2025 - 12:10 Güncelleme: 10.11.2025 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Işıl Kasapoğlu'nun rejisiyle Bulaşıkçılar ENKA Oditoryumu'nda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ENKA Sanat, yeni sezonda son dönemin en çok konuşulan yapımlarından oluşan özel bir seçkiyi tiyatroseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

        18 Kasım Salı akşamı, Kanadalı oyun yazarı Morris Panych’in dünya çapında ses getiren kara komedisi “Bulaşıkçılar”, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneye taşınacak.

        Özge Özpirinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın başrollerini paylaştığı yapım, kadın oyuncularla sahnelenen ilk versiyon olmasıyla dikkat çekiyor.

        Restoranların gözlerden uzak, kuytu bir köşesi olan bulaşıkhanede geçen hikâyesiyle “Bulaşıkçılar”, sisteme, sınıf ayrımına ve görünmeyen emeğe kara mizahın keskin diliyle ayna tutuyor.

        Dört kadının geçmişleriyle yüzleştiği; hayal kırıklıklarıyla umutları arasında gidip geldiği bu çarpıcı oyun, izleyicilere hem düşündürecek hem de güldürecek unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunacak.

        Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Işıl Kasapoğlu
        #Bulaşıkcılar
        #ENKA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        Dehşet anı kamerada! 4 şüpheli gözaltında! Otobüs şoförüne feci darp!
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Beyaz Saray'da bir ilk yaşanacak
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Bugün başlayan TOKİ başvuruları için TÜDER’den uyarı
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Bir gizem çözüldü: Louvre dedektifinin kimliği belli oldu
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Ankara'da can pazarı! 4 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Eğlence mekanında kadını ateşe verdi!
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Otomotivdeki çip krizinde çözüm sinyali
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        Merkür, Yay burcunda geriliyor! İşte haftalık burç yorumları
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        5 ülke, 5 farklı kahve ritüeli
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!
        Kütahya'da dehşet! Yeni doğan bebek apartman boşluğuna atıldı!