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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İsimler karışınca kayıtlara ölü olarak geçti
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Depremde kayıtlara ölü olarak geçti, yaşadığını ispatlamaya çalışıyor

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Osmaniye'de yaşayan Halil Yılmaz adlı kişinin kayıtlara ölü olarak geçtiği öğrenildi. E-devlet sistemine giremeyince kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendiğini söyleyen Yılmaz, "Nurdağı'nda benimle aynı isimde 10 kişi depremde ölmüş. Yanlışlığın muhtemel buradan kaynakladığı üzerinde duruluyorum" dedi

Son dakika: İsimler karışınca kayıtlara ölü olarak geçti
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Osmaniye’de, kayıtlara ölü olarak geçen Halil Yılmaz (48), yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

DHA'da yer alan habere göre seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan ve sigortasını ödeyemeyen Yılmaz’ın, eşinin hesabına da AFAD tarafından 100 bin lira nakdi yardım yapıldı. Parayı hemen iade ettiğini söyleyen Yılmaz, “Böyle şeyler filmlerde olur zannederdik, maalesef başımıza geldi” dedi.

"SAVCILIĞA BAŞVURDUM"

Toprakkale ilçesinde seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Halil Yılmaz, depremden sonra resmi kayıtlara ölü olarak geçti. Yılmaz, gerçeği e-Devlet hesabına girmeye çalışınca öğrendi.

Hesabına giremeyen Yılmaz, İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gittiğinde kayıtlarda ölü göründüğünü öğrendi. Yapılan araştırmada, aynı isimde 10 kişinin, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, depremde öldüğünü öğrenen Yılmaz, yanlışlığın düzeltilmesi için 12 Nisan’da Nüfus Müdürlüğü'ne ve Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı’na dilekçe verdi.

Bu süreçte Yılmaz’ın eşinin banka hesabına, AFAD tarafından 100 bin lira nakdi ‘ölüm’ yardımı yapıldı. Yaşadığı mağduriyetten dolayı seçimlerde oy kullanamayan, ilaç alamayan, sigortasını ödeyemeyen Yılmaz, şimdi yaşadığını ispatlamaya çalışıyor.

Bugüne kadar bir sonuç alamadığını belirten Halil Yılmaz, “e-Devlet'e girmeye çalıştım, giremedim. Şifreyi yanlış girdiğimi düşündüm, denedim yine olmadı. Nüfus Müdürlüğü’ne gidince gerçek ortaya çıktı. Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de benimle aynı isimde 10 kişi, depremde ölmüş. Yanlışlığın muhtemel buradan kaynakladığı üzerinde duruluyorum" dedi.

"MAĞDURİYETİMİN BİR AN ÖNCE DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUM"

AFAD tarafından depremde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ödenen 100 bin lirayı da iade ettiğini belirten Yılmaz, "Ben seyyar olarak şalgam suyu satıyorum. Havuç ve başka malzemeler almak için il dışına çıkmak zorundayım. Yolda çevirme oluyor. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Ölen adam araba kullanabilir mi, kullanamaz. Nüfus Müdürlüğü, savcılık soruşturması tamamlanıncaya geçici bir belge verdi. Derdimi bu belge ile anlatmaya çalışıyorum. AFAD'dan gönderilen parada tüyü bitmemiş yetimlerin hakkı var, hemen parayı o zaman iade ettim. Ben depremde Toprakkale’deki evimdeydim. Biz böyle şeyleri filmlerde olur zannederdik. Maalesef bizim başımıza geldi. Gerçekten trajikomik bir olay yaşadıklarım. Mağduriyetimin bir an önce düzeltilmesini istiyorum" dedi. Halil Yılmaz, eski günlerine döneceği günleri sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

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