İşitme engellilere özel kripto eğitimi

Dünyanın lider kripto varlık platformu Binance, işitme engelli bireylerin kripto varlıklar konusunda eğitimine yaptığı katkılardan dolayı Türk İşaret Dili Gönüllüsü Selçuk Aydın'ı 2024 Binance Angel Ödülleri kapsamında Sosyal Savunucu ödülüne layık gördü.

Binance Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, "Bu yıl, dünya genelinde 15 olağanüstü Angel'ı gururla ödüllendirdik. Binance Angel’ları arasında yer alan Selçuk Aydın, Binance ekosistemini Türkiye’deki işitme engellilere anlatmak üzere oluşturduğu içeriklerle çok değerli ve önemli bir iş yapıyor. Aydın’ı yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle ödüllendirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN ANLATILDI

Ödülü kazanan Selçuk Aydın ise, üç yıl önce Binance Angels ailesine katıldığını belirterek, "Özellikle engelli üyelere Binance ekosistemi hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve bu üyelerin sorunlarını çözmede iletişim sorununu ortadan kaldırmak için bu yola çıktım" dedi. Aydın, bu amaçla Binance İşaret Dili Telegram Grubu, X hesabı ve YouTube kanalı açtıklarını, Binance Akademi'de yayınlanan içeriklerin Türk İşaret Dili çevirilerini yaptıklarını anlattı.

İşitme engelli olmasına rağmen konuşabilen ve işitme cihazı ile duyabilen Aydın, dünyada yaklaşık 30 milyon işitme engelli bulunduğunu ve bu bireylerin en büyük sorununun bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi anlamak olduğunu vurguladı.