İşitme engellilere özel kripto eğitimi
Binance, işitme engelli Türk İşaret Dili Gönüllüsü Selçuk Aydın'ı, kripto varlıklar konusunda işitme engellilerin eğitimine katkılarından dolayı 2024 Binance Angel Ödülleri kapsamında Sosyal Savunucu ödülüne layık gördü. Aydın, Binance'in dünya çapında ödül verdiği 15 kişiden biri oldu. Selçuk Aydın, Binance ekosistemini işitme engellilere anlatmak için sosyal medya için içerikler üretiyor ve Binance Akademi'deki içerikleri Türk İşaret Diline çeviriyor
Dünyanın lider kripto varlık platformu Binance, işitme engelli bireylerin kripto varlıklar konusunda eğitimine yaptığı katkılardan dolayı Türk İşaret Dili Gönüllüsü Selçuk Aydın'ı 2024 Binance Angel Ödülleri kapsamında Sosyal Savunucu ödülüne layık gördü.
Binance Türkiye’nin Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, "Bu yıl, dünya genelinde 15 olağanüstü Angel'ı gururla ödüllendirdik. Binance Angel’ları arasında yer alan Selçuk Aydın, Binance ekosistemini Türkiye’deki işitme engellilere anlatmak üzere oluşturduğu içeriklerle çok değerli ve önemli bir iş yapıyor. Aydın’ı yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle ödüllendirmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN ANLATILDI
Ödülü kazanan Selçuk Aydın ise, üç yıl önce Binance Angels ailesine katıldığını belirterek, "Özellikle engelli üyelere Binance ekosistemi hakkında bilgi paylaşımında bulunmak ve bu üyelerin sorunlarını çözmede iletişim sorununu ortadan kaldırmak için bu yola çıktım" dedi. Aydın, bu amaçla Binance İşaret Dili Telegram Grubu, X hesabı ve YouTube kanalı açtıklarını, Binance Akademi'de yayınlanan içeriklerin Türk İşaret Dili çevirilerini yaptıklarını anlattı.
İşitme engelli olmasına rağmen konuşabilen ve işitme cihazı ile duyabilen Aydın, dünyada yaklaşık 30 milyon işitme engelli bulunduğunu ve bu bireylerin en büyük sorununun bilgiye ulaşmak ve bu bilgiyi anlamak olduğunu vurguladı.
Binance Angel olarak işitme engellilere Türk İşaret Dili tercümanlığı yapmak ve Binance hakkında her şeyi anlatmak istediğini belirten Aydın, "İşitme engelli kardeşlerimiz üye olurken, alım-satım yaparken çeşitli problemler yaşıyorlar. Bu yüzden onlara Binance ve kripto ekosistemi ile bilgiler vererek, yardımcı oluyorum" diye konuştu.