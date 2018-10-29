Karar emsal niteliğinde...

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İşkenceci müdüre Yargıtay'dan kötü haber

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, Ankara'daki bir yetiştirme yurdunda kalan çocuğa sigara yedirerek işkence ettiği iddia edilen yurt müdürüne verilen beraat kararını bozdu. İşkenceyle suçlanan müdür, 'işkence yapmak' suçundan ağır ceza mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıkacak.

29.10.2018 - 11:58 | Güncelleme: İHA

İddiaya göre, Ankara'daki devlete ait yetiştirme yurdunda kurum müdürünün işkencesine maruz kalan bir çocuk, yaşadıklarını yargıya taşıdı. Yurt müdürü hakkında 'İşkence yamak' suçundan Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme delilleri yetersiz bularak sanık müdürün beraatine hükmetti. Kararı savcı ve mağdur çocuğun avukatı temyiz etti. İHA'nın haberine göre, dava dosyasını yeniden açan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, kimsesizler yurdunda kalan çocuğa zorla sigara yedirip işkence yaptığı ileri sürülen müdüre verilen beraat kararını bozdu.

Emsâl kararda şu ifadelere yer verildi:

"Yetiştirme yurdu müdürü olan sanığın, suç tarihinde, yurtta kalan katılana süreklilik arz etmeyen ve belli bir süreç içerisinde gerçekleşmeyen bir kez sigara yedirmesi şeklindeki eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 232/2 madde ve fıkrasında düzenlenen kötü muamele suçunu oluşturduğu ve bu suçtan mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmemiştir. Delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yazılı gerekçe ile beraat kararı verilmesi yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı bozulmasına oy birliğiyle karar verildi."

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