İskenderun'da komşu kavgası: 1 ölü

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde aynı sokakta oturan ve bir süredir husumetli oldukları iddia edilen iki aile arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş açtı. Çıkan çatışmada Leyla Şahin (63), vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre ağır yaralı Şahin, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olaya karıştığı öne sürülen 2 şüpheliyi gözaltına alan polis ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.