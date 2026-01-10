İSKİ 10 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranı verilerini duyurdu. 10 Ocak 2026 günü itibariyle Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Kazandere, Pabuçdere, Sazlıdere, Terkos, Ömerli ve Istrancalar barajları için ortalama doluluk oranı açıklandı. Peki, 10 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında ölçüldü. İşte, detaylar
10 OCAK 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
10 Ocak Cumartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 19,24 olarak kaydedildi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 23,42
Darlık Barajı 30,07
Elmalı Barajı 58,96
Terkos Barajı 15,95
Alibey Barajı 12,14
Büyükçekmece Barajı 15,83
Sazlıdere Barajı 13,27
Istrancalar Barajı 36,12
Kazandere Barajı 4,32
Pabuçdere Barajı 4,91