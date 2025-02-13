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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 13 Şubat baraj doluluk oranı: Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 13 Şubat baraj doluluk oranı: Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da yağan kar yağışı barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiledi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle yükselişe geçti. Peki 13 Şubat İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte baraj doluluk seviyesinde son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 13.02.2025 - 09:39
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        İSKİ 13 Şubat baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere, Pabuçdere barajlarındaki son durum merak ediliyor. Peki, 13 Şubat İstanbul Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        13 ŞUBAT İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ tarafından açıklanan son veriye göre barajlardaki genel doluluk oranı 59,05 olarak duyuruldu.

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı 64,04

        Darlık Barajı 55,25

        Elmalı Barajı 96,56

        Terkos Barajı 60,08

        Alibey Barajı 43,34

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