İSKİ 16 Mart İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da bu sabah baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul barajlarında doluluk oranları 16 Mart 2025, İSKİ verileri ile güncellendi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından, kentte son 1 haftada baraj doluluk oranları artmıştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 70’i geçti. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?