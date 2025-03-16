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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 16 Mart İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul’da bu sabah baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 16 Mart İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da bu sabah baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı verilerini duyurdu. İstanbul baraj doluluk oranını yağan yağmur ve kar yağışı doğrudan etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde kentte etkili olan yağmur barajlara yaradı. Peki, Türkiye geneli barajlarda doluluk oranları ne kadar, İstanbul'da bu sabah baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 11:21 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:25
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        İstanbul barajlarında doluluk oranları 16 Mart 2025, İSKİ verileri ile güncellendi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından, kentte son 1 haftada baraj doluluk oranları artmıştı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 70’i geçti. Peki İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranı yüzde 78,47 oldu.

        Alibey Barajı yüzde 64.87

        Büyükçekmece Barajı yüzde 74.55

        Darlık Barajı yüzde 76.66

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        Elmalı Barajı yüzde 95.1

        Istrancalar Barajı yüzde 56.69

        Kazandere Barajı yüzde 83.19

        Pabuçdere Barajı yüzde 81.72

        Sazlıdere Barajı yüzde 57.94

        Terkos Barajı yüzde 80.07

        Ömerli Barajı yüzde 89.13

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