İSKİ 22 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’da yaşanan kuraklık ve etkili olan lodos rüzgarı nedeniyle buharlaşmasının artmasıyla birlikte su seviyelerindeki düşüş devam ediyor. Uzmanlar su kullanımı konusunda uyarılarına devam ediyor. Güncel baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İşte, 22 Kasım baraj doluluk oranı