        İSKİ 22 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 22 Kasım baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruldu. İstanbul'da kurak geçen sonbahar aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 20'ye indi. Geçen yıl bu tarihte doluluk oranı yüzde 27.49 olarak ölçülmüştü. Peki 22 Kasım baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 22.11.2025 - 09:52 Güncelleme: 22.11.2025 - 09:52
        1

        İstanbul’da yaşanan kuraklık ve etkili olan lodos rüzgarı nedeniyle buharlaşmasının artmasıyla birlikte su seviyelerindeki düşüş devam ediyor. Uzmanlar su kullanımı konusunda uyarılarına devam ediyor. Güncel baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. İşte, 22 Kasım baraj doluluk oranı

        2

        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 20.01 olarak duyuruldu.

        22 KASIM 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli 17,53

        Darlık 28,71

        3

        Elmalı 50,42

        Terkos 22,23

        Alibey 12,37

        Büyükçekmece 21,81

        Sazlıdere 19,57

        Istrancalar 21,4

        Kazandere 1,82

