İSKİ 22 Ocak 2026 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ barajlardaki doluluk oranı belli oldu. Son günlerde İstanbul'da görülen kar ve sağanak yağışların barajlara olumlu yansıdı. İstanbul barajlarında su seviyesi yeniden yükselişe geçti. Peki bugün baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı artmaya başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Elmalı, Darlık, Ömerli ve diğer barajlardaki su seviyesi belli oldu.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 22 OCAK 2026
İSKİ baraj doluluk oranı 25, 7 oldu.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 22 OCAK 2026
Elmalı: %76,17
Darlık: %42,22
Ömerli: %35,78
Istrancalar: %31,28
Alibey: %20,43
Büyükçekmece: %17,99
Terkos: %16,55
Sazlıdere: %15,31
Pabuçdere: %8,08
Kazandere: %6,51