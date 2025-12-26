İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık 2025 baraj doluluk oranını paylaştı. Kurak geçen Aralık ayının ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı araştırılıyor. Bu kapsamda “İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar, baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...