26 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı: İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında güncel su seviyesi ne kadar?
İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı İSKİ 26 Aralık verileriyle belli oldu. Yılın sonuna yaklaşırken, yağışların beklenen seviyelere ulaşmamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları azalmaya devam ediyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç, barajlarda su seviyesi ne kadar? İşte İSKİ 26 Aralık 2025 verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık 2025 baraj doluluk oranını paylaştı. Kurak geçen Aralık ayının ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı araştırılıyor. Bu kapsamda “İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar, baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İSKİ tarafından yayınlanan İstanbul 26 Aralık 2025 baraj doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kayda geçti.
Bu doğrultuda İstanbul'da 10 barajın 7'sinde su seviyesi yüzde 20'nin altında ölçüldü.
26 ARALIK 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli'de yüzde 18,13,
Darlık'ta yüzde 27,68,
Elmalı'da yüzde 54,32,
Terkos'ta yüzde 17,51,
Alibey'de yüzde 12,27,
Büyükçekmece'de yüzde 16,43,
Sazlıdere'de yüzde 14,38,
Istrancalar'da yüzde 31,38,
Kazandere'de yüzde 3,71,
Pabuçdere'de yüzde 3,64 olarak kaydedildi.