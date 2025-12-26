Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 26 Aralık 2025 İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar, baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        26 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı: İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında güncel su seviyesi ne kadar?

        İstanbul barajlarının güncel doluluk oranı İSKİ 26 Aralık verileriyle belli oldu. Yılın sonuna yaklaşırken, yağışların beklenen seviyelere ulaşmamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları azalmaya devam ediyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç, barajlarda su seviyesi ne kadar? İşte İSKİ 26 Aralık 2025 verileri ile İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık 2025 baraj doluluk oranını paylaştı. Kurak geçen Aralık ayının ardından İstanbul barajlarının doluluk oranı araştırılıyor. Bu kapsamda “İstanbul barajlarında su seviyesi ne kadar, baraj doluluk oranı yüzde kaç?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        2

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        İSKİ tarafından yayınlanan İstanbul 26 Aralık 2025 baraj doluluk oranı yüzde 17,81 olarak kayda geçti.

        Bu doğrultuda İstanbul'da 10 barajın 7'sinde su seviyesi yüzde 20'nin altında ölçüldü.

        3

        26 ARALIK 2025 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli'de yüzde 18,13,

        Darlık'ta yüzde 27,68,

        Elmalı'da yüzde 54,32,

        Terkos'ta yüzde 17,51,

        Alibey'de yüzde 12,27,

        Büyükçekmece'de yüzde 16,43,

        Sazlıdere'de yüzde 14,38,

        Istrancalar'da yüzde 31,38,

        Kazandere'de yüzde 3,71,

        Pabuçdere'de yüzde 3,64 olarak kaydedildi.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Trump: Epstein ile bağını gerçekten kesen tek kişi bendim
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Yolda göçük oluştu, sokaklar göl oldu!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        Valilikten açıklama! Kaçan safkanlar için soruşturma!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        Daha 18 yaşındaydı... Çöp poşetinde kadın cesedi!
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        MİT'ten DEAŞ'a yılbaşı operasyonu
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Uçuruma yuvarlandı! Zap Suyu’nda trajik son!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        Kuzey Kore liderinden silah üretimini artırın çağrısı
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        "Epstein öldürüldü" iddiası
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Asgari ücret tamam ya ortalama ücret?
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Talisca'ya Brezilya'ya dönüş sorusuna yanıt!
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 91 bin litre
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!
        Dehşet ötesi! Cani baba, çocuklarını katletti!