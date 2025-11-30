İSKİ 30 Kasım 2025 baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul'da baraj doluluk oranı güncel verilerle duyuruluyor. İstanbul'da yağan yağmurun ardından barajlardaki güncel doluluk oranı merak ediliyor. Uzmanlar su tüketimi konusundaki uyarılarına devam ediyor. Peki, 30 Kasım 2025 baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı seviyesi belli oldu. İSKİ 30 Kasım 2025 tarihli son açıklamaya göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 20 seviyesinin altında. Yağışlarla barajların toparlanması bekleniyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı
30 KASIM GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ 30 Kasım 2025 tarihli son açıklamaya göre İstanbul barajlarında ortalama doluluk oranı yüzde 18.38 olarak açıklandı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 30 Kasım itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: %15,13
Darlık Barajı: %27,99
Elmalı Barajı: %49,32
Terkos Barajı: %20,59
Alibey Barajı: %11,04
Büyükçekmece Barajı: %19,98
Sazlıdere Barajı: %17,98
Istrancalar Barajı: %26,16
Kazandere Barajı: %2,79
Pabuçdere Barajı: %2,88