        İSKİ 8 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 8 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da havanın yağışlı olmasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranı merak ediliyor. Megakentte yağışların azalması yaz mevsiminin kurak geçmesi sebebiyle geçen yıllara oranla barajlardaki seviye giderek düştü. Peki, bugün 8 aralık baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 09:59 Güncelleme: 08.12.2025 - 09:59
        İSKİ 8 Aralık İstanbul baraj doluluk oranı
        İSKİ güncel baraj doluluk oranını açıkladı. Barajlardaki su seviyesinde doluluk oranı belli oldu. Peki, 8 Aralık baraj doluluk oranı yüzde kaç?

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        8 Aralık Pazartesi günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,66 olarak kaydedildi.

        İSKİ'nin verilerine göre 8 Aralık itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

        Ömerli: %13,11

        Darlık: %27,65

        Elmalı: %50,68

        Terkos: %19,23

        Alibey: %10,1

        Büyükçekmece: %18,46

        Sazlıdere: %16,87

        Istrancalar: %30,84

        Kazandere: %2,3

