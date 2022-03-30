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İSKİ arıza duyurusu: 30 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler

İstanbul su kesintisi İSKİ arıza duyuruları ile belli oluyor. 30 Mart Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve suların ne zaman geleceği İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklandı. İSKİ arıza kesinti duyurularına göre bugün 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. İşte İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan yerler...

  • 01
    İSKİ arıza duyuruları: 30 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan 30 Mart Çarşamba günü İstanbul su kesintileri gündemde. İstanbul'da yaşayan vatandaşların gözleri İSKİ tarafından açıklanan son dakika ve planlı su kesintisi duyurularına çevrildi. İstanbul'un su tedarikçisi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, tarafından paylaşılan güncel duyuruya göre pek çok ilçede su kesintisi meydana gelecek.  İşte İSKİ tarafından açıklanan su kesintisi duyuruları
  • 02
    İSKİ arıza duyuruları: 30 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
    Arıza Kesinti
    İlçe : Kadıköy
    Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Dumlupınar Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
    Başlama Tarihi : 30.03.2022 09:58
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     

     
  • 03
    İSKİ arıza duyuruları: 30 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
    Arıza Kesinti
    İlçe : Sultanbeyli
    Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
    Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
    Başlama Tarihi : 30.03.2022 09:29
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     

     
  • 04
    İSKİ arıza duyuruları: 30 Mart İstanbul su kesintisi olan ilçeler neler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
    Arıza Kesinti
    İlçe : Üsküdar
    Etkilenen Mahalleler : Küçüksu Mah
    Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
    Başlama Tarihi : 30.03.2022 09:26
    Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.3.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
     

     

 
 

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