İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 16 Ocak’ta yüzde 49.25 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Istırancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 35.87 ile Alibey Barajı oldu.