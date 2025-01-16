İSKİ baraj doluluk oranı 16 Ocak 2025: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Kış mevsiminde yağan sağanak ve kar yağışı baraj doluluk oranını olumlu yönde etkiliyor. Son günlerde yağan yağışlar sebebiyle İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 15 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 45.06 oldu. Peki 16 Ocak 2025 İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) baraj doluluk oranı verileri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesi verilerine göre güncel baraj doluluk oranı belli oldu. Megakentte baraj doluluk oranını en çok kar yağışı etkiliyor. Uzun süredir kar yağmazken sağanak yağışta barajları olumlu yönde etkiledi. Peki baraj doluluk oranı kaç oldu?
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 16 OCAK 2025
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 16 Ocak’ta yüzde 49.25 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 100 ile Istırancalar Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 35.87 ile Alibey Barajı oldu.