İSKİ baraj doluluk oranı 28 Aralık 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Az miktarda yağan yağışların ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesini günlük yeni verileri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?