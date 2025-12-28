İSKİ baraj doluluk oranı 28 Aralık 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı verileri açıklandı. Son günlerde yağan yağışlar ve beklenen kar yağışı tahminleri doğrultusunda barajlardaki su seviyesinin artması bekleniyor. Peki, 28 Aralık 2025 Pazar günü baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Az miktarda yağan yağışların ardından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar ve diğer barajlardaki su seviyesini günlük yeni verileri ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK 2025
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 17,87 seviyesinde yer aldı.
Ömerli Barajı: Yüzde 18,23
Darlık Barajı: Yüzde 27,59
Elmalı Barajı: Yüzde 53,23
Terkos Barajı: Yüzde 17,63
Alibey Barajı: Yüzde 12,23
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 16,43
Sazlıdere Barajı: Yüzde 14,28
Istrancalar Barajı: Yüzde 38,03
Kazandere Barajı: Yazde 4,37
Pabuçdere Barajı: Yüzde 4,21