İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 21 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Beykoz, Pendik, Çekmeköy ve Şişili'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

21 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.04.2021 10:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 21.04.2021 09:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Reşadiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.04.2021 09:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şişli Etkilenen Mahalleler : Kuştepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.04.2021 10:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 21 NİSAN 2021

— İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) April 21, 2021



İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.