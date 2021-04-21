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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),21 Nisan Çarşamba günü İstanbul Anadolu Yakasında ve Avrupa Yakasında arıza, bakım ve onarım sebebiyle yaşanacak planlı su kesintilerini İstanbullularla paylaştı. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 21 Nisan İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 4 ilçede su kesintisi! Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranlarını araştırıyor. 21 Nisan 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Beykoz, Pendik, Çekmeköy ve Şişili'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 21 Nisan 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

21 NİSAN İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Göztepe Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:21.04.2021 10:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kurtdoğmuş Mah,Ballıca Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:21.04.2021 09:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Reşadiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.04.2021 09:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Kuştepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.04.2021 10:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLAI - 21 NİSAN 2021


İSKİ MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuruyla mesai saatlerinin değiştiğini açıkladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışma saatlerini azalttığını duyuran İSKİ açıklamasında "Koronavirüs salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Valiliği tarafından mesai saatlerimiz, 15 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olarak düzenlenmiştir. Tüm İstanbullulara önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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