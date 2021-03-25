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İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! 25 Mart Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ),25 Mart Perşembe günü İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle 7 ilçede su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı İstanbullular tarafından merak ediliyor. İşte 25 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... 25 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ DUYURDU: İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! 25 Mart Son dakika İstanbul su kesintisi duyuruları

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 25 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Bahçelievler, Bayrampaşa, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Güngören, Silivri'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

25 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Kocasinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.03.2021 09:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Terazidere Mah,Vatan Mah,Yenidoğan Mah,Altıntepsi Mah,Muratpaşa Mah,Orta Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.03.2021 08:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yalıköy Mah,Merkez Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:24.03.2021 23:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah
Arıza Sebebi:600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:25.03.2021 07:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.03.2021 07:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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