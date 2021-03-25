İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 25 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul Bahçelievler, Bayrampaşa, Başakşehir, Beykoz, Esenler, Güngören, Silivri'de bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 25 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

25 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.03.2021 09:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Terazidere Mah,Vatan Mah,Yenidoğan Mah,Altıntepsi Mah,Muratpaşa Mah,Orta Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.03.2021 08:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yalıköy Mah,Merkez Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 24.03.2021 23:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah,Sanayi Mah,Abdurrahman Nafiz Gürman Mah,Gençosman Mah Arıza Sebebi : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Münzevi -Terazidere 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.03.2021 07:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI