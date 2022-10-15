İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bağcılar ve Tuzla'da su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte 15 Ekim 2022 Cumartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...
15 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bağcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fatih Mah,Demirkapı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.10.2022 02:23
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Tuzla
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
|Arıza Sebebi
|:
|İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.10.2022 14:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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