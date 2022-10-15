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Haberler Gündem İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ su kesintisi açıklaması ile 15 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
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İSKİ'den açıklama: İstanbul'da su kesintisi!

İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler İSKİ su kesintisi duyurusu ile açıklandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da suların saat kaçta geleceği belli oldu. İşte 15 Ekim İSKİ su kesintisi duyuruları ile İstanbul'da su kesintisi olan semtler...

İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler! İSKİ su kesintisi açıklaması ile 15 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler belli oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre; Bağcılar ve Tuzla'da su kesintisi meydana gelecek. Peki, İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte 15 Ekim 2022 Cumartesi İSKİ su kesintisi duyuruları...

15 EKİM İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI

Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Demirkapı Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2022 02:23
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Şifa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.10.2022 14:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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