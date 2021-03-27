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İSKİ İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi olacağını açıkladı! 27 Mart Son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbullular hafta sonu su kesintisi duyurularını araştırılıyor. 27 Mart Cumartesi günü İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Başkanlığı (İSKİ) tarafından gerçekleştirilecek planlı su kesintileri belli oldu. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabı İstanbullular tarafından merak konusu oldu. İşte 27 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler... 27 Mart İSKİ su kesintisi duyuruları ve İSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ İstanbul'da 9 ilçede su kesintisi olacağını açıkladı! 27 Mart Son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 27 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da 9 ilçede bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 27 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

26 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Terkos Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.03.2021 10:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Ataşehir Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.03.2021 10:33
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:27.03.2021 10:46
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Gümüşpınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.03.2021 10:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Çağlayan Mah,Gürsel Mah
Arıza Sebebi:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.03.2021 10:50
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah]
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:27.03.2021 09:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler:Seyit Nizam Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.03.2021 10:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Muratbey Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi:27.03.2021 10:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Çavuş Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:27.03.2021 08:52
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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