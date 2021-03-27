İstanbulluların gündeminde su kesintisi ve İstanbul barajlarının doluluk oranları var. 27 Mart 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İstanbullular tarafından araştırılıyor. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İSKİ güncel su kesintisi duyurularına göre İstanbul'da 9 ilçede bugün su kesintisi yaşanacak. İstanbul sular ne zaman gelecek? İşte 27 Mart 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

26 MART İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.03.2021 10:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Ataşehir Ferhatpaşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.03.2021 10:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Karagümrük Mah,Hırka-İ Şerif Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Arızası Başlama Tarihi : 27.03.2021 10:46 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Gümüşpınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.03.2021 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah,Gürsel Mah Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.03.2021 10:50 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Balaban Mah[Çanta Bld Mimar Sinan Mah] Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 27.03.2021 09:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Zeytinburnu Etkilenen Mahalleler : Seyit Nizam Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.03.2021 10:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çatalca Etkilenen Mahalleler : Muratbey Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Dezenfekte Edilmesi Başlama Tarihi : 27.03.2021 10:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Çavuş Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 27.03.2021 08:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 27.3.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI