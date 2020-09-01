Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 1 Eylül Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'unBayrampaşa, Sultangazi ve Silivri ilçelerinde 1 Eylül günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 1 EYLÜL 2020
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İsmetpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2020 10:03
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cebeci Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2020 09:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Akören Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|01.09.2020 10:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 1.9.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
YORUMLAR