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İSKİ İstanbul su kesintileri: 10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Kasım Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Sultangazi, Silivri ve Çatalca ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 10 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Sultangazi, Silivri ve Çatalca ilçelerinde 10 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 KASIM 2020

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2020 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2020 10:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Çınar Mah,Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:10.11.2020 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Pınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2020 09:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2020 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Akören Mah
Arıza Sebebi:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:09.11.2020 23:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Oklalı Mah,Kaleiçi Mah,Gökçeali Mah
Arıza Sebebi:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:09.11.2020 23:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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