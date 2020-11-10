Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 10 Kasım Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beylikdüzü, Küçükçekmece, Maltepe, Sarıyer, Sultangazi, Silivri ve Çatalca ilçelerinde 10 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 10 KASIM 2020



İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir Mah,Barış Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.11.2020 10:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.11.2020 10:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Çınar Mah,Küçükyalı Mah,Altıntepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 10.11.2020 10:31 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Pınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.11.2020 09:44 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Cebeci Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.11.2020 08:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Akören Mah Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 09.11.2020 23:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.