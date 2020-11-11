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İSKİ İstanbul su kesintileri: 11 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Güngören, Kadıköy, Kartal, Sultangazi, Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 11 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 11 Kasım Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Başakşehir, Beykoz, Beylikdüzü, Güngören, Kadıköy, Kartal, Sultangazi, Çatalca ve Ümraniye ilçelerinde 11 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 11 KASIM 2020

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şahintepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2020 11:13
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle,Soğuksu Mah,Çubuklu Mah,İncirköy Mah,Çiğdem Mah,Paşabahçe Mah,Göksu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göztepe Mah,Kanlıca Mah,Gümüşsuyu Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattına Vana Montajı / Değişimi
Açıklama:Elmalı?Üsküdar 700 Mm İsale Hattında Yapılacak Vana Değışımı Ve Bakım Onarım Çalışmaları Sebebıyle Beslenen Bölgelere Su Verılemeyecektır.
Başlama Tarihi:11.11.2020 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 8:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Büyükşehir Mah,Barış Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2020 10:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2020 11:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2020 09:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Yalı Mahallesı
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2020 11:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah,Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah,Gazi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2020 11:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kabakça Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:11.11.2020 09:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Tatlısu Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:11.11.2020 09:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 11.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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