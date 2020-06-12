Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 12 Haziran Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Esenyurt ve Silivri ilçelerinde 12 Haziran günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 12 HAZİRAN 2020

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.06.2020 08:35 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.06.2020 08:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.6.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.