Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 13 Kasım Cuma günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bağcılar, Beykoz, Esenyurt, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Kağıthane, Maltepe ve Silivri ilçelerinde 13 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 13 KASIM 2020

İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Mahmutbey Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 10:38 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Turgut Özal Mah,Zafer Mah,Namık Kemal Mah,Saadetdere Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 10:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Silahtarağa Mah,Eyüp Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 13.11.2020 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sultanmurat Mah,Yenimahalle,Yeşilova Mah,Fevzi Çakmak Mah,Gültepe Mah,Kemalpasa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 13.11.2020 10:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Aydınevler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.