Bursa'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 14 Temmuz Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un B.Çekmece ve Pendik ilçelerinde 14 Temmuz günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 14 TEMMUZ 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sinanoba Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 14.07.2020 00:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 14.7.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.