İstanbul su kesintisi sorgulama ekranı 2 Eylül: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSKİ İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahallelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da su tedarik hizmeti veren İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Eylül Salı günü İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor. İşte İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurular ile sorgulama sayfası...
Giriş: 02.09.2025 - 01:52 Güncelleme: 02.09.2025 - 01:52
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında birkaç ilçede su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 2 Eylül 2025 Salı İSKİ planlı su kesintileri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.
