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İSKİ İstanbul su kesintileri: 20 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 20 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

istanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 20 Ağustos Perşembe günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Bahçelievler, Başakşehir, Silivri ve Üsküdar ilçelerinde 20 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 20 AĞUSTOS 2020

İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mahyenibosna
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.08.2020 09:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.08.2020 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Sancaktepe Mah[Çanta Bld Fatih Mah]
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.08.2020 10:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.08.2020 09:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.8.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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