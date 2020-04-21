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İSKİ İstanbul su kesintileri: 21 Nisan İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Nisan Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Üsküdar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Nisan İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileriİSKİ İstanbul su kesintileri

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 21 Nisan Salı günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde 21  Nisan günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 21 NİSAN 2020

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Murat Reis Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-04-21 08:36:45.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ünalan Mah,Küçük Çamlıca Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:2020-04-21 09:01:02.0
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.4.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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